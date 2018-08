Ile Maurice: Arrestation arbitraire - Il réclame Rs 25 millions à l'Etat et à la police

Il estime avoir été injustement accusé et harcelé par la police. C'est la raison pour laquelle Mahendra Ramdoyal, par le biais de son avoué Roshan Rajroop, a servi une mise en demeure réclamant des dommages de Rs 25 millions conjointement à l'Etat, le Commissaire de police et plusieurs autres cadres de la force policière.

Mahendra Ramdoyal, ancien employé de la Hong Kong Shanghai Banking Cororation âgé 45 ans, avait été arrêté le 6 juin 2016 par les limiers de la Central Criminal Investigation Department (CCID) à l'aéroport SSR. Il avait été longuement interrogé et une charge provisoire de «forgery» avait été retenue contre lui. «J'ai fait l'objet d'une interdiction de quitter le pays. Je n'ai pas pu chercher du travail dans le secteur financier, mon domaine, et j'ai dû faire des petits boulots pour subvenir à mes besoins» explique-t-il. Cependant, après 25 mois d'enquête, la police a conclu qu'il n'y avait pas de preuves contre lui.

Mais il n'était pas au bout de ses peines. En juillet de cette année, Mahendra Ramdoyal a été convoqué encore une fois à la CCID car une nouvelle enquête sera initiée.«Now, they want to go on a fishing expedition by way of a new enquiry, into a new charge to deprive him of his constitutional rights to liberty» indique l'avoué.

Mahindra Ramdoyal estime qu'il s'agit là d'un cas de harcèlement et avance qu'il subit une pression constante. Toutes ces raisons l'ont poussé à servir sa mise en demeure à l'Etat et aux autres partis prenants de cette affaire. «Ma réputation a été ternie à cause de cette arrestation arbitraire» ajoute-t-il. De ce fait, il réclame des dommages de Rs 25 millions conjointement à la police et à l'Etat.