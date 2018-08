Sénégal: La RTS lance une émission hebdomadaire sur l'histoire de l'Afrique

Dakar — L'universitaire et historien français, François Durpaire a entamé vendredi l'enregistrement d'une émission hebdomadaire sur l'histoire du continent africain qui sera diffusée sur la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS, publique), a constaté l'APS.

L'émission intitulée "Il était une fois l'Afrique" sera notamment diffusée tous lundis après le journal de 20 heures et bénéficiera d'une rediffusion chaque semaine. La production d'une durée de dix minutes sera présentée suivant un récit pédagogique avec comme générique la chanson "Africa", de l'auteur et compositeur sénégalais Ismaël Lo, a appris l'APS de l'équipe de production.

"C'est un horaire très bon. C'est en début de semaine, les enfants ne sont pas encore tous couchés. Je le fais dans l'idée que les parents suivent l'émission et incitent leurs enfants à la regarder, a ainsi déclaré l'historien français en marge du premier enregistrement de l'émission.

"Les gens veulent connaitre leur passé, leur racine. Il n'y avait pas beaucoup d'émissions d'histoire sur le continent. L'idée était de faire avec la RTS une émission qui soit pédagogique et simple", a-t-il dit.

Ainsi, chaque semaine, l'intellectuel français va revenir sur une journée de continent africain comme par exemple, le jour où Mandela est sorti de prison, le jour ou Cheikh Anta Diop a publié le livre intitulé "Nation, nègre et culture" ou encore, le jour où Thomas Sankaré a été assassiné, a-t-il expliqué.

"J'irai chercher dans les périodes lointaines. A travers l'image et le récit, je vais faire en sorte d'avoir un public le plus large possible sur un programme d'histoire", a souligné Durpaire qui rappelle que l'histoire n'est pas seulement un sujet d'intérêt pour les intellectuels.

C'est la raison pour laquelle le professeur à l'université de Cergy-Pontoise, va évoquer dans ses émissions, "un peu de sport avec par exemple l'histoire du boxeur afro américain Mohamed Aly ou la victoire de l'équipe du Sénégal de football sur celle de la France lors de la Coupe du monde 2002".

Il promet également d'y associe aussi des questions de genre et d'équité en parlant de Mbande Nzinga, la reine résistante angolaise, et d'Aline Sittoé Diatta, une héroïne de la résistance à la colonisation en Casamance au Sénégal.

"Ce n'est pas seulement l'histoire du Sénégal. Il y a une majorité de sujets qui concerne l'Afrique de l'ouest et les afro-descendants. A l'image de la victoire de l'armée haïtienne sur celle de Napoléon ", a-t-il fait savoir.

L'universitaire qui se proclame "disciple et fils blanc" de Cheikh Anta Diop, "un des plus grands historiens originaires d'Afrique, explique son choix de diffuser ses émissions au Sénégal par son attachement à ce pays.

"C'est un pays exemplaire avec une gouvernance démocratique, une société ouverte et tolérante. C'est un pays phare en Afrique depuis très longtemps", a-t-il reconnu.

Le natif de Poitier n'exprime pas uniquement son amour pour le continent africain à travers ses écrits et son discours, il démontre également par son style vestimentaire et sa coiffure.

Dans son boubou en basin bleu orné de motifs dorés, François Durpaire, trouve naturel d'aimer "un continent avec une civilisation aussi riche que l'Afrique".

"C'est par le biais culturel que j'ai découvert l'Afrique. J'ai eu l'impression de l'avoir toujours connu", a dit dans un large sourire l'agrégé d'histoire qui a fait sa thèse sur les relations entre les Etats-Unis et l'Afrique subsaharienne pendant les années 1950.

François Durpaire, âgé de 47 ans, est un universitaire et historien spécialisé dans les questions d'éducation et de diversité culturelle aux États-Unis et en France. C'est un militant pour une République davantage multiculturelle. Il est également consultant pour la télévision et la radio.