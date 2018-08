Afrique: Ligue des Champions / Rachid Taoussi - « On méritait mieux »

Malgré ce semi-échec, l'Aigle Noir demeure dans la course à la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais Rachid Taoussi et ses hommes sont dans l'obligation de bien négocier en sa faveur sa prochaine sortie.

«On a fait un grand match face à une bonne équipe de Mazembe, mais on a raté plusieurs occasions. Je dois dire qu'on méritait mieux. Nous ne sommes pas sortis de la course et nous ferons le maximum pour maintenir nos chances lors de notre prochain match face au MCA,» a confié le coach de Sétif Rachid Taoussi.

L'ES Sétif et le TP Mazembe se sont neutralisés vendredi sur le score d'un but partout à l'issue d'un match comptant pour la 5e journée du groupe B de la phase des poules de la Ligue des Champions d'Afrique. Ainsi, l'ES Sétif rate une occasion de repasser devant le MC Alger qui se déplace samedi à El Jadida.

