Ile Maurice: Commission d'enquête - Les relevés bancaires de Gurib-Fakim cristallise l'attention

«L'obtention des relevés de la carte de crédit pourrait prendre une semaine et demie», avait indiqué Me Hervé Duval Jr en Cour suprême. Pourtant, Ameenah Gurib-Fakim dispose d'un peu moins d'une semaine pour produire les relevés de ses cartes de crédit et ceux offerts par le Planet Earth Institute (PEI). Sa prochaine audition devant la Commission Caunhye ayant lieu le mardi 21 août.

Si ces informations sont disponibles à l'audition de mardi prochain, les dépenses de l'ex-présidente avec la carte de crédit appartenant au PEI pourraient alors être abordées. Pendant l'audition du mardi 14 août, le président de la commission d'enquête, le Senior Puisne Jugde p.i. Asraf Caunhye, a demandé à Ameenah Gurib-Fakim de confirmer sous serment si elle avait remboursé les $ 27 000 qu'elle avait utilisés en puisant de la carte de crédit offerte par le PEI. «I have a credit card which is identical to this one», avait-elle expliqué.

Indépendamment de la disponibilité de ses relevés bancaires, Ameenah Gurib-Fakim sera présente à la prochaine audition, souligne Me Hervé Duval Jr.

Le directeur des douanes Vivekanand Ramburrun, l'Acting Accountant General aux Finances, Sunil Ramdeen, le Deputy Permanent Secretary au bureau du PM, Satydanand Aujeet, et Motichand Seebah, secrétaire à la présidence, devraient également être présents à la prochaine audition. Ils ont assisté à la dernière séance, mais n'ont pas témoigné. Cette fois-ci, ils pourraient être appelés à la barre si les relevés bancaires ne sont pas disponibles.

Vivekanand Ramburrun et Sunil Ramdeen avaient été sommés de fournir les objets déclarés à la douane par la State House ainsi que les détails d'un compte ouvert pour la présidence. Compte sur lequel ont été crédités Rs 3,7 millions du PEI.