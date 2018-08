Afrique: Ligue des Champions - Le Difâa d'El Jadida reste optimiste

La formation jdidie, qui sera soutenue par le public de la ville, devra disputer le match sans plusieurs de ses éléments les plus importants. En effet, trois joueurs devront manquer face au MC Alger. Il s'agit de l'attaquant de l'équipe Adnan Ourady, le défenseur Youssef Aguerdoum et du milieu de terrain, Adil El Hassnaoui.

«Nous allons enregistrer notre première victoire dans cette compétition face au MCA. De toute manière, nous n'avons pas d'autres choix que de gagner pour rester en course. Nous connaissons parfaitement le Mouloudia et sa façon de jouer. Nous avons même suivi son dernier match de championnat face au PAC. Je pense sérieusement que nous avons de grandes chances de remporter les trois points», a indiqué Abderrahim Talib.

