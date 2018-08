Afrique: Genève - Kofi Annan est décédé, ce samedi

Le Ghanéen, ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix, est mort à Genève, en Suisse ce samedi, après une courte maladie

Genève : Kofi Annan est décédé, ce samedi

"It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness..." ou encore "C'est avec une immense tristesse que la famille Annan et la fondation Koffi Annan annoncent que l'ancien Secrétaire général des Nations Unies et lauréat du Prix Nobel de la paix, est mort paisiblement le samedi 18 août, après une courte maladie", peut-on lire sur le compte twtitter de la Fondation Koffi Annan, ce samedi 18 août 2018

L'ancien secrétaire général des Nations unies et lauréat Prix nobel de la Paix est décédé à l'âge de 80 ans, a-t-on appris samedi, du bureau des Nations Unies chargé des migrations.

Né le 8 avril 1938 à Kumasi au Ghana, Kofi Atta Annan fut le septième secrétaire général des Nations unies et le premier à sortir des rangs du personnel de l'organisation. Il occupe cette fonction de 1997 à 2006. Le 10 décembre 2001, il reçoit le prix Nobel de la paix.