Angola: Foot - 1º de Agosto affronte l'Etoile du Sahel

Le Chef de l'Etat Sud-Africain, Cyril Ramaphosa, qualifié la paix et la sécurité vendredi, à… Plus »

Voici les joueurs qui ont voyagé à Tunis: Tony Cabaça et Julião (gardiens de but); Dany Massunguna, Bobó, Ysa, Mingo Bile et Isaac (défenseurs); Show, Bwá, Mário, Ibukuun, Mongo et Macaia (milieux de terrain), Fofó, Razaq, Jacques, Melono et Guelor (attaquants).

En cas de victoire, l'équipe angolaise totalisera huit points et se trouvera dans une position privilégiée face à son adversaire direct, le Mbabane Swalows de Swaziland (3ème avec quatre points), qui affrontera également le Zesco United de la Zambie, quatrième et dernier du groupe D avec deux points.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.