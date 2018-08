Ile Maurice: À la SBM Tower - Après Raj Dussoye, un autre directeur dans le viseur

Entre-temps, le poste laissé vacant par le départ de Raj Dussoye devrait être rempli temporairement par le CEO du pôle non financier de la banque, Kris Lutchmeenarraidoo. Et ce au début de la semaine prochaine, en attendant que l'établissement bancaire déniche l'oiseau rare suivant un appel à candidatures.

Cette affaire intervient à un moment difficile pour la SBM, déjà fortement secouée par deux gros scandales qui sont venus éclabousser son image: le prêt kenyan de Rs 4,8 milliards et un deuxième, d'un montant de Rs 942 millions accordé à une société dubaïote, considéré comme une fraude et dont provision a été faite intégralement dans les résultats trimestriels allant du 1er avril au 30 juin 2018.

