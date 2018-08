Congo-Brazzaville/Tunisie: Transfert football - Amour Loussoukou s'engage pour trois ans avec le Stade tunisien

L'artiste musicien va livrer un show ce 18 août au stade Alphonse-Massamba-Débat, pour le plus grand… Plus »

Milieu de terrain et ancien de Diables noirs, Amour Loussoukou défendra cette saison les couleurs du Stade tunisien. Après la signature d'un contrat de trois ans avec ce club, il a disputé six matchs amicaux dans le cadre de la préparation du championnat national de Tunisie qui débutera ce week-end. A toutes les rencontres, avec son nouveau club, le milieu de terrain congolais a été titulaire. Cette saison, il va donc écrire la nouvelle page de sa carrière professionnelle après son passage dans Cara et Diables noirs au plan local.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.