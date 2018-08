Madagascar: Infrastructure aéroportuaire - L'aéroport de Morondava baptisé « André Resampa »

L'aéroport de Morondava, désormais appelé « Aéroport André Resampa ».

Le tourisme fait partie des secteurs d'activités économiques sur lesquelles Morondava et la région Menabe comptent beaucoup.

L' aéroport de Morondava considéré comme l'un des piliers économiques de la région de Menabe a été récemment rebaptisé « Aéroport André Resampa » par le président de la République de Madagascar Hery Rajaonarimampianina et le ministre des Transports et de la Météorologie Beboarimisa Ralava. Ce dernier a pris l'initiative de proposer en Conseil des ministres ce changement pour symboliser le rôle de Morondava dans le développement économique du Menabe. Notons que Morondava, la capitale de la région, demeure l'une des destinations très prisées par les touristes, grâce à ses nombreux sites incontournables. Situé à 640 kilomètres d'Antananarivo, l'aéroport André Resampa tient une position prédominante dans le développement du tourisme à Madagascar et il est à une heure de vol de la Capitale. Depuis l'entrée en lice de la filiale nationale de la compagnie Air Madagascar, Tsaradia, les deux villes sont connectées plusieurs fois par semaine.

Motifs. Le changement du nom de l'aéroport devrait marquer un nouvel élan pour l'économie régionale. « André Resampa » est la plus grande figure contemporaine politique Sakalava. Natif de la région, il est l'un des piliers de l'administration de Tsiranana et co-fondateur du Parti social-démocrate (PSD). Il a occupé plusieurs fonctions dont celle d'être le Maire de la ville de Morondava. L'aéroport André Resampa est un hommage à cet artisan de l'indépendance de Madagascar et témoigne de son attachement pour les Morondaviens. Selon le ministre en charge des Transports, Beboarimisa Ralava, ceci n'est que le début car il a pris la décision de renommer petit à petit tous les aéroports à Madagascar. Cet aéroport André Resampa est un héritage pour les générations futures afin de leur permettre de se référer à ce grand homme.