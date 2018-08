Togo: Toulouse / Matthieu Dossevi - « Revanchard et l'envie de lancer notre saison »

Ce dimanche après-midi pour le compte de la seconde journée de la Ligue 1, le Stadium Municipal sera le théâtre du derby de la Garonne opposant le Toulouse Football Club aux Girondins de Bordeaux. Les Violets ont vécu des débuts difficiles la semaine dernière au Vélodrome face à l'OM lors de l'ouverture de la cette nouvelle saison. Matthieu Dossevi, arrivé récemment en Haute-Garonne, et ses coéquipiers ont à cœur de se relancer face à Bordeaux.

Pour un derby qui s'annonce ô combien tendu entre deux équipes qui se sont inclinés lors de la première journée, Matthieu Dossevi explique que cette rencontre contre les Girondins est l'occasion parfaite pour redonner de l'élan au TFC. Surtout que Bordeaux et en crise et que les joueurs bordelais se retrouvent sans entraîneur.

« Il faut forcément que nous ayons un esprit revanchard et l'envie de lancer notre saison. On voulait déjà le faire à Marseille, on avait préparé quelque chose, malheureusement ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Mais nous ne sommes pas abattus pour autant, ça n'est que le début du championnat.

Ça a aussi permis de nous rendre compte de nos lacunes et on a bien bossé toute la semaine pour faire un gros match à domicile ce week-end, surtout que c'est un derby, a confié l'international togolais en conférence de presse. Même en étant nouveau au club, je commence à percevoir que la rivalité qui existe entre Toulouse et Bordeaux, c'est un derby, je vois qu'il y a pas mal d'animosité autour de ce match. Je pense qu'il faut le prendre comme un gros match qui peut nous permettre de lancer notre saison, devant notre public.

Je crois que toutes les conditions sont réunies pour que l'on puisse faire un gros match, a ajouté l'Epervier du Togo. On ne se préoccupe pas trop de la situation actuelle des Girondins de Bordeaux. C'est plus important de se concentrer sur nous-mêmes, car on ne peut pas connaître à l'avance la réaction des joueurs. La crise peut leur donner un coup de boost supplémentaire ou alors les achever.

On découvrira bien leur état d'esprit mais à nous de tout faire pour les mettre encore plus dans le trou s'ils ne sont pas bien, poursuit l'ancien joueur du Standard de Liège passé par Metz. L'effectif toulousain possède de la qualité, de l'expérience, de la jeunesse, de la fougue, de la technique.

L'équipe a donc de quoi être très compétitive, il suffit donc que la dynamique prenne. Je pense que tout le monde a envie d'aller de l'avant, de s'inscrire dans une dynamique positive et je pense que ça ira très bien », a conclu Matthieu Dossevi.