Afrique: Ligue des Champions - Le MC Alger à une victoire des quarts de finale

Le MC Alger n'aura pas le droit à l'erreur ce samedi afin de garder ses chances de qualification pour la prochaine phase de la Ligue des Champions africaine. Ce soir les Vert et Rouge d'Alger seront au stade d'El Jadida pour affronter les Marocains Difaa. Une rencontre comptant pour l'avant dernière journée de la phase des poules de la Ligue des Champions d'Afrique.

Le MCA s'est déplacé au Maroc avec la ferme idée de réaliser un bon résultat lui permettant de se rapprocher d'avantage des quarts de finale de cette compétition. La mission des protégés du coach Bernard Casoni ne sera pas aussi simple que ça face à une formation qui est dos au mur, car n'ayant pas d'autres choix que de s'imposer.

« On s'attend à faire face à une bonne équipe lors de cette rencontre. On sait que ce sera difficile, surtout que l'on joue à l'extérieur et qu'on est loin de nos bases, mais le plus important c'est de faire une bonne prestation. Notre objectif est de revenir avec les trois points à la maison. On n'aura pas le droit à l'erreur et on doit être à la hauteur lors de ce match, a confié l'attaquant des Vert et Rouge, Walid Derrardja, au micro de competition.dz. Le plus important ce sera de rester concentré tout au long de la rencontre. On doit être au meilleur de notre forme sur le terrain et réussir une bonne prestation. Je pense que ça se jouera sur des détails. On ne doit pas manquer de concentration, c'est le plus important. »

Le Mouloudia Club d'Alger peut garder la seconde place du groupe dès aujourd'hui en arrachant une victoire face au Difaâ Hassani El-Jadida. Une deuxième place qualificative pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

« On est conscients que nous pouvons nous qualifier pour les quarts de finale. Mais dans tous les cas de figure on aura besoin d'une victoire lors de cette rencontre. On doit revenir avec les trois points de ce déplacement car c'est le plus important pour le moment. On ne doit penser à rien d'autre qu'à la victoire. »