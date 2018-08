Afrique Australe: La SADC adopte le 23 mars comme journée de la libération de l'Afrique australe

La SADC a maintenant 16 Etats membres, en raison de l'entrée de la République des Comores, après avoir été admis au Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de la communauté, qui a eu lieu en Afrique du Sud,lit - on sur allafrica.

Windhoek -- Les Etats membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ont adopté vendredi à Windhoek, à l'unanimité, le 23 mars comme Journée de la libération de l'Afrique australe.

La date est dédiée à la bataille de Cuito Cuanavale, dans la province angolaise de Cuando Cubango, en 1988, entre l'armée angolaise, soutenue par les forces cubaines, et les troupes d'invasion de l'ancien régime d'apartheid régnant en Afrique du Sud.

Les Chefs d'État et de gouvernement de la SADC ont tenu de vendredi à samedi le 38ème sommet de la communauté à Windhoek (République de Namibie).

Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a exprimé sa satisfaction quant à la consécration de la date, qui rend hommage aux héros connus et anonymes qui ont contribué de manière décisive à ouvrir la voie à la lutte de libération en Afrique australe.

La République des Comores est située dans l'océan Indien, composée de trois îles et a pour Président Ahmed Abdallah, qui participe à ce sommet.

La stratégie de la SADC est d'assurer le bien-être économique, l'amélioration des normes et de la qualité de la vie, la liberté et la justice sociale, ainsi que la paix et la sécurité pour les peuples de l'Afrique australe.

Font partie de la SADC, en plus des Comores, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, Maurice, Seychelles, le Malawi, le Swaziland, le Lesotho, le Zimbabwe, Madagascar, le Mozambique et la Zambie, lit - on sur allafrica