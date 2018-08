Madagascar: Hippisme - Une dernière journée haut et en couleur

Nicot Ramiliarimanga a dû s'employer pour permettre à Relko Star de remporter la troisième course tandis que Perle de Carmen sous la monte de Jean Baptiste Rakotohanja a gagné la quatrième course.

Six courses étaient prévues dont deux Grands Prix, à savoir le G.P. des poulains de 2 ans ½ et le G.P. Mimosas PMU-BET. Grâce à une organisation impeccable, le timing a été scrupuleusement respecté.

A noter la prestation très remarquée des cavaliers notamment le peloton monté de la Gendarmerie Nationale ainsi que des éléments issus de la cavalerie de l'AHCEL et qui rejoignaient l'hippodrome de Mahazina où une foule immense attendait le début des festivités avec à la clé du « Hira gasy », des jeux et animations présentés par le groupe OKALOU sans oublier l'élection de Miss et Mister Mimosa 2018.

Un carnaval a sillonné la ville avec la participation de tous les amoureux du cheval, les sponsors dont notamment PMU-BET et Orange Madagascar ainsi qu'un long cortège de sympathisants avec des voitures et des motos décorées de fleurs du mimosa.

