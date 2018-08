Madagascar: FLM Antsirabe - Des milliers de responsables formés par la CNaPS

L'édition 2018 du Camp pastoral de la FLM (Eglise luthérienne de Madagascar) - organisé tous les quatre ans - se tient depuis le 14 août jusqu'à demain à Antsirabe. Cette année, le camp pastoral se démarque des éditions précédentes par une formation en prévoyance sociale, prodiguée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNaPS).

150e. Cette innovation cadre aussi dans la célébration du 150e anniversaire de la FLM et dans la convention de partenariat signée entre cette église et la CNaPS au second semestre de l'année dernière.

Moment de retrouvailles, d'échanges et de partages, ce camp pastoral met également un point d'honneur à favoriser le progrès en termes de développement social de la communauté luthérienne, d'où cette formation en protection sociale de différents responsables : Pasteurs, théologiennes et théologiens exerçant au sein de la FLM ont ainsi été formés sur les avantages de bénéficier d'une protection sociale, les prestations de la caisse et leurs implications ont également été expliquées en détail.

« La FLM célèbre ses 150 ans à Madagascar et pour cette occasion, nous avons voulu redynamiser la sécurité sociale des agents de notre église, en passant d'abord par tous les responsables des ministères. Beaucoup ont déjà bénéficié d'une formation de la CNaPS, mais il y a encore de la confusion et des irrégularités. Ce camp pastoral représente pour nous, une occasion d'y remédier. » a soutenu le pasteur David Rakotonirina.

Joslina Tsaboto, Coordonnateur de la Caisse nationale de Prévoyance sociale. Avant de rajouter que « Les pasteurs, outre leur statut de personnel, représentent aussi le rôle de l'employeur auprès de l'église en tant que président de leur comité respectif. La FLM connaît encore des problèmes de cotisation vis-à-vis de la CNaPS. Et nous pensons que cette assemblée générale des pasteurs et théologiennes est un moment propice pour les sensibiliser à régulariser leurs cotisations ».