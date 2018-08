Madagascar: Omnisports - « Paositra Malagasy » - Vers la relance de l'AS PTT Football

Auparavant, la « Paositra Malagasy » est l'une des viviers de talents dans plusieurs disciplines sportives. L'ASPTT veut redorer son blason surtout au niveau du football.

La saison 2018 de la « Paositra Malagasy » a été lancée officiellement, hier, sur le terrain d'Akamasoa à Ambohimahitsy. La « PAOMA » privilégie les activités sportives en son sein afin d'assurer l'épanouissement réel de son personnel. « Un esprit sain dans un corps sain », c'est ce qui a poussé la « PAOMA » à relancer la pratique sportive.

Le Secrétaire général du Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique, Briand Andrianirina représentant le ministre a honoré de sa présence cette ouverture officielle aux côtés du directeur général de la PAOMA, Augustin Rakotomalala. Dans son discours, le SG du MPTDN a expliqué qu'il a joué avec l'équipe du football de l'Association Sportive Paositra Télécom et Télégraphe (ASPTT) de Sandrandahy en 1990 et 1991.

Une manière de témoigner son attachement à la Poste et au football en particulier. « Nous espérons qu'en 2019 ces jeux ne seront plus réservés aux employés de la Capitale, mais, s'ouvriront aux autres régions et deviendront des Jeux nationaux. Si on est encore là, je vous promets de soutenir à 100% la réalisation de ces jeux nationaux.

Auparavant, l'ASPTT était très brillante sur la scène sportive malgache, nous allons redorer l'image de cette association sportive à commencer par la branche football. L'existence d'une équipe contribue à l'amélioration de la cohésion, la solidarité, l'esprit d'appartenance et aussi à porter haut le flambeau de la société au niveau national et international » a-t-expliqué.

Profitant de sa présence à Ambohimahitsy, Briand Andrianirina a offert trois millions d'Ariary au nom du ministre, Maharante Jean de Dieu en guise de prime à l'équipe gagnante.

Le DG de la « PAOMA », Augustin Rakotomalala a expliqué que le sport est l'un des meilleurs moyens pour l'éducation du personnel et le renforcement de l'esprit d'équipe. Cinq disciplines sportives seront au programme de ce tournoi inter-directions dont le football, le volley-ball, l'athlétisme, le tennis de table et la pétanque.