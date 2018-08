Algérie: Ligue 1 Mobilis (2e journée) - La JSS et le MOB provisoirement en tête

Alger — Le CS Constantine, champion sortant, est allé tenir en échec vendredi soir le CABB Arreridj (0-0), alors que la JS Saoura a confirmé sa bonne santé en s'imposant à domicile face au MC Oran (2-0), occupant provisoirement la tête du classement avec le MO Béjaia, à l'issue de la première partie des rencontres de la 2e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, disputée vendredi.

Ayant raté ses débuts en se faisant accrocher dans son stade de Chahid-Hamlaoui face au NA Husseïn-Dey (1-1), le CSC a bien réagi chez son voisin du CABBA, incapable de confirmer le point du nul décroché la semaine dernière à Oran face au MCO (1-1). Cette rencontre a été marquée par trois expulsions : Benayada et Haddad côté CSC, et Mellal côté CABBA. Avec deux points remportés en autant de matchs, le CSC peine à confirmer son statut de champion sortant.

Au stade du 20-août 1955 de Béchar, la JS Saoura, vice-champion d'Algérie, a confirmé sa belle entame de saison en s'offrant le MC Oran (2-0) grâce à un doublé de Mohamed Boulaouidet (57e, sur penalty et 86e), qui effectue son retour en championnat algérien après une expérience de six mois avec le club saoudien d'Ohod SC. La JSS, invaincue à domicile depuis janvier 2015, est allée tenir en échec la JS Kabylie (0-0) lors de la journée inaugurale. Rien ne va plus, en revanche, au MCO, qui chute une semaine après avoir raté ses débuts devant ses supporters face au promu du CABB Arreridj (1-1).

Un peu plus tôt dans la journée, le MO Béjaia et la JS Kabylie ont fait match nul (1-1) dans un derby kabyle terne. Les locaux ont ouvert le score dès la 8e minute de jeu grâce à Mehdi Kadri, sur une passe décisive du Malien Malick Touré, arrivé cet été. Sans trembler, les Canaris ont réussi à remettre les pendules à l'heure par l'entremise du buteur maison Mehdi Benaldjia sur penalty (24e). Le MOB qui se devait de confirmer son succès décroché lors de la première journée à Médéa (4-2), s'est heurté à une solide équipe kabyle qui enchaîne avec un deuxième match nul, une semaine après avoir été accrochée à domicile face à la JS Saoura (0-0).

Du côté de l'Ouest du pays, l'USM Bel-Abbès a concédé sa deuxième défaite, en autant de matchs, en s'inclinant cette fois-ci, à la surprise générale, devant son public face à l'Olympique Médéa (1-2), quelques jours après le revers concédé à Sétif (3-0). Pourtant, les gars de la Mekerra étaient les premiers à ouvrir la marque par Zakaria Khali (10e), mais une déconcentration fatale a permis à l'O.M d'égaliser par l'intermédiaire Mohamed Chekrit (13e), ce dernier a de nouveau fait parler la poudre à la 36e minute, en signant un doublé qui lui permet de s'installer provisoirement en tête du classement des buteurs avec 3 buts.

Le club phare du Titteri se rachète de fort belle manière, une semaine après sa défaite à la maison face au promu du MOB (4-2). Cette journée se poursuivra samedi avec au programme le derby algérois Paradou AC - CR Belouizdad prévu au stade d'Omar-Hamadi (21h00), alors que les trois derniers matchs : NA Husseïn-Dey - USM Alger, AS Aïn M'lila - ES Sétif et DRB Tadjenanet - MC Alger sont fixés au samedi 25 août, en raison de l'engagement du MCA, de l'USMA et de l'ESS dans les deux compétitions africaines interclubs durant le week-end.