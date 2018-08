Algérie: Djelfa - nNotable dynamique des marchés hebdomadaires du bétail

Djelfa — Les marchés hebdomadaires du bétail à Djelfa enregistrent une dynamique "notable" à la faveur d'une grande affluence des citoyens en quête de moutons pour l'Aïd el Adha.

Réputés pour la qualité de leur bétail, les marchés de Ain Roumia, Hassi Bahbah, Dar Chioukh et El Birine connaissent ces derniers jours une affluence inégalée de citoyens venant de plusieurs wilayas, tant de l'est que de l'ouest du pays. Ainsi, les prix des moutons qui avaient stagné au début enregistrent une "reprise" oscillant entre 60.000 et 80.000 DA pour les moutons à cornes et entre 35.000 et 56.000 DA pour les moutons de moins d'une année. Nombreux sont les citoyens déçus par les prix de la brebis en raison de la forte demande qui a entrainé une hausse des prix passant de 25.000 DA à 30.000 et même 35.000 DA.

Des maquignons mécontents et des citoyens dépités

A Souk El Ténine, les maquignons approchés par l'APS ont exprimé leur mécontentement concernant les rumeurs sur une prétendue prolifération de maladies contagieuses touchant le cheptel, arguant qu'après la grande peine qu'ils se donnent dans l'élevage de leurs bêtes, l'approche de l'Aïd el Adha est toujours le moment propice à la propagation de rumeurs fallacieuses, voire tendancieuses visant à déstabiliser le marché".

En contrepartie, les citoyens se plaignent de la cherté des prix du mouton d'autant que l'Aïd el Adha intervient cette année après les vacances d'été et coïncide avec la rentrée sociale et scolaire, sans parler des frais qu'impliquent les fêtes de mariage et le Hadj. Cependant, la dynamique qui marque le marché de bétail ne traduit pas le mécontentement des deux parties (maquignons et acheteurs), l'activité commerciale paraissant des plus normale, voire toujours favorable aux revendeurs qui saisissent ce genre d'occasions pour se remplir les poches.

Les prix des moutons soumis à l'offre et la demande

Les responsables du secteur agricole et les connaisseurs du marché s'accordent à dire que les prix du bétail sont soumis, en général, à l'équation de l'offre et de la demande qui constituent de véritables indicateurs sur lesquels se base le commerce du bétail qui diffère souvent d'un marché hebdomadaire à un autre et d'une période à une autre. Néanmoins, la grande affluence que connaissent les marchés hebdomadaires dans la wilaya de Djelfa s'explique par la qualité de son cheptel qui bénéficie d'une grande attention de la part des maquignons djelfaouis, soucieux de garantir leur qualité en prévision de l'Aïd, ce qui fait du mouton de Djelfa une marque qui fait la réputation de toute la région.