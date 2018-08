Afrique Australe: La paix est le principal défi de la SADC

Le Conseil National de Route et Planification du Trafic (CNVOT) a analysé vendredi à Luanda une… Plus »

Cependant, à l'ouverture dudit sommet, le secrétaire exécutif de la SADC, Stergomena Lawrence Tax, a commencé par remercier le travail de l'Angola durant une année à la présidence de l'organe de coopération, politique, paix et sécurité, puis a reconnus qu'avec les efforts de l'Angola, la situation dans la région enregistrait une certaine stabilité dans la composante de paix et sécurité.

A son tour, le Président de la Namibie, Hage Geingob, qui au cours de ce sommet a assumé la présidence rotative de la SADC, en remplacement du Chef d'Etat sud-africain, s'est engagé à promouvoir l'agenda d'industrialisation de la région afin de réduire la pauvreté et donner plus d'opportunités aux jeunes et aux femmes.

À l'occasion, le président en exercice de l'Union Africaine (UA), Paul Kagamé, a affirmé que la région de la SADC était une des plus importantes zones et pouvait donner une grande contribution au développement durable du continent africain.

