Sénégal: Direction de La Poste - L'ADEP indexe Siré Dia et dénonce le gaspillage des ressources de l'entreprise

L'amicale des diplômés des écoles des postes (ADEP), fustige l'utilisation des moyens de La Poste à des fins politiques, le gaspillage des ressources de l'entreprise pour des gestes de générosité, une probable restructuration au sein de l'entreprise. Cette dernière appelle ainsi à un débat serein sur la véritable destination de la dette de cette entreprise vis-à-vis du Trésor public, estimée à 150 milliards de FCFA. C'était au cours de leur conférence de presse tenue hier, vendredi 17 août, à Dakar.

L'ADEP a confirmé hier vendredi, la dette de la Poste envers le Trésor public et le recrutement abusif, sans besoin réel et sans concours. Avec en terme, le limogeage de leur président, Abdou Ndiaye de ses fonctions de receveur du bureau de Dakar Fann. Cette dette a été estimée à 150 milliards de FCFA vis-à-vis du Trésor. C'est ce qu'a révélé Libération dans sa livraison du jour.

Face à cette situation les postiers indexent leur directeur général, Siré Dia et dénoncent la mal gouvernance considérée comme la cause de l'augmentation exponentielle de la dette vis-à-vis du Trésor public et entrainé l'inquiétude des bailleurs de fonds du Sénégal.

Ces pratiques concernent entre autres l'utilisation par les agents de La Poste des moyens de l'entreprise ayant permis de sillonner le Sénégal à des fins politiques au nom du directeur, l'utilisation des ressources de l'entreprise par ce dernier pour faire des actions de générosité envers les lutteurs, artistes et communicateurs traditionnels qui lui font des louanges publics. Ces pratiques, à un moment où le Fonds monétaire international (FMI) a publiquement recommandé à l'Etat du Sénégal de prendre des mesures de restructuration pour faire face aux difficultés de la Poste.

L'ANGOISSE DE LA RESTRUCTURATION

L'ADEP a interpellé l'opinion sur une restructuration qui renvoie à une compression des effectifs, un gel des avantages et à des privations partielles. «Aujourd'hui, la poste est à un tournant important dans sa marche, une restructuration est agitée et crée de l'angoisse chez bon nombre de travailleurs avertis. Nous interpellons l'opinion publique sur les exactions sévèrement menées par la direction générale pour démanteler, affaiblir et faire reculer notre amicale dans l'idée de poser le débat sur la situation de cette entreprise. Nous sommes sidérés de voir qu'aujourd'hui c'est la persécution, les sanctions et les affectations», a expliqué le vice-président, Massar Thioune.

QUAND M. DIA S'ATTAQUE DELIBEREMENT AUX TRAVAILLEURS

Le syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications (SNTPT) n'a pas manqué dans cette lutte d'apporter son soutien à l'ADEP. Selon le secrétaire général du SNTPT, Ibrahima Sarr «La participation du SNTP à cette conférence est l'une des réponses que ce syndicat compte apporter à cette forfaiture de Monsieur le directeur général, Sire Dia. Nous avons constaté que depuis un certain temps, sous prétexte de s'arroger de prérogative, M. Dia s'attaque délibérément aux travailleurs. De quoi il est question aujourd'hui ? Derrière ces sanctions répétitives infligées à une certaine catégorie du personnel insoumis, il y a véritablement des lacunes. Mais il y a aussi une volonté d'étouffer une certaine communication sur la gestion de Siré Dia mais également une tentative de mener le processus de restructuration annoncée sans l'implication des travailleurs», a-t-il précisé.

L'ETAT INTERPELLE

Par ailleurs M. Sarr fustige la gestion de Sire Dia. « Le directeur a fait preuve d'une mauvaise gestion. Il ne faut pas être expert pour le démontrer. Cette mal gouvernance appelle la responsabilité de l'Etat et appelle la conscience de tous les postiers y compris les Sénégalais épris de justice et d'équité. Parce que cette Poste a toujours été une fierté nationale et a joué le rôle de cohérence et de cohésion nationale. Aujourd'hui, elle est en train d'être sacrifiée à l'autel d'intérêt personnel et vachement politique ».

INTERDICTION AUX BANQUES D'ACCEPTER LES CHEQUES DE LA POSTE

Ce dernier accuse le ministère des Finances de l'Economie et du Plan d'avoir envoyé une lettre au niveau des banques pour interdire l'acceptation de tout chèque venant de La Poste. «Une correspondance a été adressée à l'association des professionnels des banques et établissements financiers pour leur demander de ne pas accepter des chèques postaux dans le domaine de la compense, qui a toujours été gérée par toutes les directions générales qui se sont succédées », a-t-il ajouté.

L'AMICALE VEUT UN DEBAT SEREIN SUR L'UTILISATION DES 150 MILLIARDS

L'ADEP qui a choisi le siège de l'Amnesty comme lieu symbolique pour abriter son point de presse, afin de dénoncer la violation de leurs droits de travailleur et humain, appelle ainsi le directeur à un débat serein sur la véritable destination de l'argent pris au Trésor et ayant conduit à une dette de 150 milliards. Comment a-t-il été dépensé ? Les travailleurs doivent t-ils payer pour les actes de prévarications de derniers publics de quelques individus ?

Toutefois les travailleurs comptent accentuer la riposte et envisagent de dérouler des plans d'actions dans les prochains jours pour défendre les intérêts de l'entreprise.