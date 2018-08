Madagascar: AmbondronA - Retrouvailles avec les inconditionnels autour d'un grand cabaret !

L'histoire est encore très loin de son dénouement ! Après cinq ans sans cabaret, AmbondronA retrouve ses fans ce vendredi 24 août, au Carlton Anosy pour un moment qui s'annonce inédit.

Certains perdent, au bout de quelques années, la « petite étincelle » qui les animait et leur donnait cette sensation de bonheur, cette boule au ventre qui leur fait faire des folies et les fait chanter à tue-tête, danser au milieu de la foule, qui les transportait dans ce monde où ils sont en totale communion avec leur idole. Pour les fans d'AmbondronA , cette passion est toujours là. Au bout de presque 20 ans d'histoire commune et d'aventure, rien n'a changé, ou presque !

Entre la bande à Beranto et ses inconditionnels, c'est toujours le grand amour. Tout est resté comme au premier jour. Le vendredi 24 août, le groupe s'attend donc encore à retrouver cette complicité et cette ambiance de folie. D'autant que le dernier cabaret de la bande au Carlton remonte à cinq ans passés. « Nous ne nous produisons que très rarement en formule cabaret. On a donc hâte de retrouver notre public pour ce rendez-vous inédit », affirme Beranto.

« Cover ». AmbondronA, ses fans l'aiment pour ses tubes intemporels aux textes bien souvent trop romantiques. Pour ce « grand cabaret », inutile de préciser que les plus grands succès du groupe seront au menu ! Mais il n'y aura pas que ça.

Kix nous fera le bonheur de reprendre à sa sauce les titres de Pink ou encore ces chansons sur lesquelles « The Calling » a bâti sa renommée. « Oui, notre répertoire ne sera pas uniquement composé de nos compositions. Nous allons également nous amuser à interpréter celles de groupes et de chanteurs que nous apprécions particulièrement, toujours à la manière d'AmbondronA bien sûr ».

L'évènement étant organisé en collaboration avec « Tapakila », les tickets peuvent être achetés n'importe où à n'importe quelle heure via « money banking », sur le site https://ticket.tapakila.mg. « Le système de « Tapakila » évite les longues files d'attente et autres désagréments. Des tickets physiques sont encore néanmoins disponibles au Carlton et au Nect'art Ankaditapaka ».

En attendant les tournées et le nouvel album en gestation, rendez-vous donc ce vendredi 24 août au Carlton pour encore plus d'ambiance et de complicité.