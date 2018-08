Congo-Kinshasa: Le rappeur Lexxus Légal candidat à la députation nationale

À ce jour, rappeur, producteur, conseil et développeur des programmes sociaux en rapport avec le hip-hop, il est entrepreneur agricole. Expert de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) lors des jeux de Nice, en France 2013, il a été responsabilisé pour écrire et standardiser les règles de la danse hip-hop pour l'ensemble des pays de l'OIF. A ce titre, il a été le premier président du jury de la première joute de cette discipline à ces jeux. Pour les 50 ans de l'Union africaine, invité à Addis-Abeba, Lexxus Légal a été co-auteur Arch des propositions de vision de cinquante prochaines années de cette organisation.

Après Werrason, le leader du groupe Wenge Maison Mère, le rappeur Lexxus Légal s'engage dans la bataille électorale pour les prochaines législatives. Il sera candidat de la Dynamique de l'opposition, coordonnée par Martin Fayulu. « J'ai toujours été très critique à l'égard d'une opposition focalisée sur et contre les personnes et ne présentant pas des alternatives sur des éléments de gestion, très hostile à l'égard d'une majorité pour sa gestion incohérente, de ce fait, j'ai dénoncé sans détour la médiocrité de cette classe politique », a indiqué l'artiste dans sa lettre de candidature datant du 14 août. Selon lui, les gens qui s'engagent dans cette course électorale pourraient gêner car ils ne rentrent pas dans cette tradition politique qu'une certaine élite se serait évertuée sans succès jusque-là à ériger en culture politique. En dehors de lui et Werrason, en effet, Adolphe Domiguez sera aussi candidat.

