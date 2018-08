Madagascar: Région Alaotra Mangoro - Le projet « Rano Wash » lancé hier

Le projet entend également permettre à 64 000 autres personnes riveraines de la région l'accès à des services d'assainissement de base ainsi que l'amélioration de 30 centres de santé et écoles de la région. Par ailleurs, touchant également cinq autres régions - à savoir Vatovavy Fitovinany, Atsinanana, Amoron'i Mania, Haute Matsiatra et Vakinankaratra - le projet en question prévoit de toucher en tout et pour tout 675 000 personnes - dont 300000 auront accès à l'eau potable grâce à 140 canaux de distribution et 375 000 autres qui pourront bénéficier d'un meilleur assainissement via des travaux d'amélioration d'infrastructures sanitaires. Il convient de noter que tel projet ne pourrait être réalisé sans la contribution de tout un chacun.

Situation paradoxale lorsque l'on sait qu'Alaotra Mangoro figure parmi les cinq régions les plus touchées par la malnutrition tout en étant l'une des régions qui disposent le plus de potentialités agricoles, le grenier du pays. Le lancement du projet « Rano Wash » dans 66 communes (sur les 87 que compte la région) voudrait donc renverser la tendance. Un projet qui arrive à point nommé étant donné l'urgence de la situation.

Si dans certaines régions de la Grande Île les besoins en eau sont plus ou moins satisfaisants, - soit par l'existence de ressources en eau en abondance, soit par les efforts menés par les différents organismes œuvrant dans le domaine de l'eau, assainissement et hygiène - la situation est toute autre dans la région d'Alaotra Mangoro.

