Sénégal: Anniversaire du Grand Parti - Gakou et cie chargent Macky

«Nous allons nous atteler à combattre pour que les élections se tiennent en toute transparence et dans la démocratie que le peuple sénégalais a voté, il y a quelques années», prévient-il. Mieux, tout en indiquant que le Gp ne rencontrera aucune difficulté pour trouver le nombre de parrains requis, il a assuré la poursuite de la lutte contre ledit système dans le cadre du Front démocratique et social de résistance nationale, jusqu'au dernier moment.

Poursuivant, il rappellera que l'Union européenne a révélé l'existence de «3 fichiers électoraux et jusqu'à présent l'opposition n'est pas en possession du fichier électoral». Poursuivant sa diatribe contre le régime du président Macky Sall, M. Sow évoquera les cas d'emprisonnement «de certains de nos camarades de l'opposition». Pis, souligne-t-il, «nous savons pertinemment, à travers nos sources, que plus d'un million de cartes ne sont pas en possession de leur propriétaire».

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.