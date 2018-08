Sénégal: Exportation de la filière mangue - Le pays bien portant sur le marché de l'Union européenne

La direction de la protection des végétaux a tenu une réunion d'évaluation à mi-parcours avec toutes les parties prenantes de la filière mangue, suivie d'une visite d'échange et de partage sur les bonnes pratiques et les expériences en matière de conditionnement et de lutte contre les mouches de mangues à la société Safina de Sébikhotane.

Une campagne qui s'est déroulée dans un contexte très particulier avec le plan d'actions exigé par l'Union Européenne pour la réduction des cas de notifications de non-conformité de la mangue Union Européenne particulièrement.

Pour se conformer, la direction de la protection des végétaux a dégagé des stratégies dés le début de la campagne allant dans l'encadrement phytosanitaire des exportations.

«Cette stratégie a consisté à revoir et à réadapter nos outils et procédures de management de la qualité par exemple le système d'enregistrement, la traçabilités des opérations, même le mécanisme de rupture et de fermeture de la campagne surtout à une période ou le niveau d'infestation est jugé élevé» a d'emblée fait savoir le chef de la division législation phytosanitaire.

Pour Abdoulaye Ndiaye, un important dispositif est mis en branle «Pour la 1ère fois, nous avons mobilisé une trentaine d'agents inspecteurs contrôleurs si bien que des activités ont été suivies de manière très rapprochée partout ou le conditionnement se faisait dans les 19 stations au niveau du Sénégal. Globalement, nous avons suivi une quarantaine de sociétés d'exploitation dans les 19 stations de conditionnement du Sénégal», renseigne M. Ndiaye qui soutient que 578 rapports d'inspection ont été réalisés par les équipes de la DPV et 446 missions d'inspection et de contrôle sur le terrain, une année de suivi des exportation de mangues.

Revenant sur les statistiques de la production, le chef de la division législation phytosanitaire estime que le bilan est satisfaisant. «Nous sommes heureux de constater à la date du 10 août que nous sommes à 18395 tonnes de mangues exportées sur l'international dont près de 16000 dans l'Union européenne. Ce qui est une grande première avec un niveau de conformité qui avoisine 99,5%», a fait savoir M. Ndiaye qui revient sur les cas de notification et d'interception qui sont à l'ordre de 8 cas de mise en quarantaine de notification de mangue sur le marché international qui représente un volume de 67 tonnes. «C'est un bilan satisfaisant», souligne la direction de la protection des végétaux.