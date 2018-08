Ile Maurice: Ivre, il vole une matraque de la police et s'enfuit

Ils étaient ivres et étaient se battaient à coup de sabre. Alors que la police tentait d'arrêter ces deux frères, l'un d'eux a pris la fuite en emportant une matraque qui était dans le van de la force de l'ordre. C'était à la résidence NHDC Flamboyant à Camp-Levieux samedi 11 août dernier...

Ce sont les voisins qui ont appelé le poste de police pour alerter de la rixe qui a éclaté entre Jason Petit et son frère, Jonathan Suite à un différend, les deux ont commencé à se disputer et s'insulter dans l'espace commune de la résidence. Lorsque les policiers sont arrivés sur place, Jason Petit était armé de deux sabres et ne voulait pas se rendre.

Alors que les policiers tentaient de calmer les choses et rassurer les habitants du complexe, l'homme armé en a profité pour s'éclipser, pénétrer dans le véhicule de la police, voler une matraque et s'enfuir. Son frère, Jonathan, a pu être maitrisé et arrêté. Un peu plus tard dans la soirée, Jason est revenu à de meilleurs sentiments et s'est rendu volontairement au poste de police. Mais il a quand même insulté les policiers qui lui lisaient ses droits constitutionnels lors de son arrestation...

Jason Petit est provisoirement accusé «larceny» alors que son frère répondait la charge «bearing offensive weapons». Ils ont comparu en cour de Rose-Hill le mardi 14 aout et ont obtenu la liberté conditionnelle.