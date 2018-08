Congo-Kinshasa: Cinéma - Michael Thamsy, un érudit du septième ART congolais

En effet, sa participation dans plusieurs productions nationales et internationales témoigne bien sa vigueur. C'est ce qui lui a permis sans nul doute de glaner certaines distinctions comme le prix du meilleur acteur d'Afrique centrale lors de la deuxième édition du Sotigui Awards 2017 qui a eu lieu à Ouagadougou, au Burkina Faso, et le prix Ya Beto 2017 du meilleur acteur congolais. Michael Thamsi est également membre de Sotigui puis ambassadeur des Sotigui Awards au Congo.

Michael Thamsy a commencé avec le cinéma en 2008, en Afrique du Sud. De retour au pays, il crée avec ses amis une industrie cinématographique, question d'apporter plus d'efforts dans le théâtre et le cinéma congolais.

Le dynamisme et le professionnalisme du jeune acteur de film et théâtre apportent un souffle dans l'art cinématographique de la République du Congo.

