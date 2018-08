Afrique Australe: SADC - Les adieux de Joseph Kabila à ses pairs africains

Le président de la République, qui a renoncé à briguer un troisième mandat, a fait des adieux émouvants à ses homologues de la communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) réunis le 17 août, à Windhoek, dans le cadre du 38e sommet de leur organisation.

La capitale de la Namibie a abrité le 38e sommet de la SADC, après la rencontre régionale de Luanda, en Angola, ayant planché sur l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo (RDC). Ces assises de Windhoek ont connu la présence très remarquée de Joseph Kabila qui a profité de l'occasion pour dire au revoir à une organisation qu'il avait rejointe, il y a de cela vingt ans. Ayant renoncé à briguer un troisième mandat anticonstitutionnel, le chef de l'État est en passe de quitter le pouvoir à l'issue des élections de décembre qui marqueront l'avènement d'un nouveau président à la tête de la RDC. Le pays qui n'a jamais connu de passation pacifique de pouvoir depuis son indépendance de la Belgique, le 30 juin 1960, signera ainsi, sous la houlette de Joseph Kabila, sa première alternance démocratique.

Dans son intervention (en anglais) qui a fort ressemblé à un discours d'adieu, Joseph Kabila a évoqué le bilan de ses dix-sept dernières années d'exercice du pouvoir. Les dividendes engrangés en termes d'évolution politique, a-t-il dit, sont énormes. De la réunification du pays à la restauration de la paix en passant par la consolidation de l'autorité de l'État, le président de la République a assuré avoir tenu d'une main ferme la RDC qu'il a amenée aux premières élections en 2006 puis à celles de 2011. Quant aux scrutins qui pointent à l'horizon, il a rassuré ses pairs de la SADC sur leur déroulement à échéance échue, c'est-à-dire le 23 décembre. « Nous avons rejeté toute obligation ou tout chantage quant à notre processus électoral. Nous continuerons à être fermes sur ce dossier et à nous préparer au scrutin », a-t-il lancé.

Un hommage appuyé aux chefs d'État de la sous-région

Par ailleurs, le président de la République a rendu un hommage appuyé à tous ses pairs africains de la région, anciens comme nouveaux, qui l'ont accompagné durant son mandat à la tête de la RDC et desquels il a reçu des sages conseils qu'il a su mettre en œuvre pour le bien-être des Congolais. « Aux anciens présidents de la SADC, merci pour avoir partagé votre sagesse avec moi au cours de ces vingt dernières années. Merci aux actuels chefs d'État qui m'ont aidé à me rendre la vie facile. Et à tous ceux qui l'ont compliqué un peu », a-t-il indiqué. « See you very soon » (À bientôt), a-t-il lâché en guise de conclusion sous un flot d'applaudissements.

Il est à noter que pour ce déplacement de la Namibie, Joseph Kabila s'est fait accompagner, entre autres, par Néhémie Mwilanya, Emmanuel Ramazani Shadary et Léonard She Okitundu, respectivement directeur de cabinet du chef de l'État, secrétaire général du PPRD et candidat du FCC à la présidentielle de décembre, et vice-Premier ministre chargé des Affaires intérieures. Pour sa part, le président namibien, Hage Geingob, a salué le « travail » réalisé par Joseph Kabila qui, aujourd'hui, balise la voie à la tenue effective des élections le 23 décembre prochain.