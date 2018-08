Ile Maurice: Décès d'Harmon Chellen - Me. Valayden écrit au Président Seychellois

L'avocat et la famille d'Harmon Chellen soulignent plusieurs anomalies dans l'enquête policière aux Seychelles. «Il a été clairement démontré que le corps d'Harmon Chellen portait des traces de coups», indique l'homme de loi, en s'appuyant également sur une contre-expertise effectuée par les Drs Satish Boolell et Sudesh Kumar Gungadin, médecins légistes mauriciens.

«Le 5 août 2018, j'ai écrit au PM Seychellois et j'attends sa réponse. S'il ne réagit pas, je publierai un rapport sur mes observations dans cette affaire, à Maurice, et je l'enverrai également aux instances des droits de l'homme», affirme Rama Valayden.

Il y a des zones d'ombre. C'est ce que maintiennent Jayshree Chellen, dont l'époux, Harmon, est décédé aux Seychelles, il y a quatre ans, et Me Rama Valayden qui représente la famille, au sujet des circonstances entourant la mort de l'ancien directeur de l'École hôtelière Gaëtan Duval. Aucune conclusion d'enquête n'ayant été fournie par les autorités de l'archipel, l'avocat a écrit au Président Seychellois récemment et compte publier ses observations personnelles sur cette affaire.

