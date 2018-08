Togo: Deux semaines de stage de MMA au Pitbull Gym avec Christ Franck et Mushin Corbbrey

Pour la première fois au Togo, sous l'égide du centre de sport Pitbull Gym, Christ Franck et Mushin Corbbrey, deux champions qui incarnent les différents secteurs du MMA (Mixed Martial Arts) sont regroupés dans un stage international.

En effet, un stage de Mixed Martial Arts (MMA) aura lieu à Lomé pendant deux semaines. Cet évènement sportif unique se déroulera du 20 aout au 03 septembre 2018. Ce stage est accessible à tous les sportifs de tous niveaux. Il s'adresse aussi bien à des personnes désireuses de découvrir ce sport de combat complet, qu'à des compétiteurs amateurs ou professionnels souhaitant évoluer au sein d'organisations d'évènements sportifs. Mais également, dans le cadre d'une remise en forme ou d'une préparation physique spécifique.

Au cours de ce stage de MMA, comme le veut la spécificité de cette discipline, plusieurs techniques seront enseignées. Les participants évolueront au travers de différentes structures spécialisées. « J'ai eu de bonne discussion avec Henry Jallah, le directeur du centre de sport Pitbull Gym, j'ai vu qu'on avait de bonne connexion. J'aimerai bien que le MMA et togolais et africain soit connu, nous a confié Christ Franck qui reconnait que les talent ne manque pas au Togo. C'est du talent brut qu'il faudra polir un peu avec beaucoup plus de technique et moins de force. »

Pour beaucoup, Christ Franck est un personnage méconnu. Mais dans le monde des arts martiaux, ce Togolais vivant au Canada est devenu une référence incontournable avec ses titres de champion de MMA (Mixed Martial Arts) au niveau du Bellator. (Bellator MMA est la deuxième plus grande organisation d'arts martiaux mixtes (MMA) aux États-Unis derrière l'Ultimate Fighting Championship). La semaine prochaine, en compagnie de Mushin Corbbrey, Christ Franck animera le stage au centre de sport Pitbull Gym. Le champion togolais, spécialiste du jiu-jitsu a accepté de partager son expérience avec les amoureux du MMA.

Celui qu'on surnomme « The Beast » a expliqué sur quoi le stage se concentre. Sans surprise, une grande partie de l'entraînement est axée sur le jiu-jitsu. « Je vais partager mon expérience et transmettre mes connaissances dans les arts martiaux. On s'est proposé de faire une formation concernant le jiu-jitsu surtout pour le sol, car c'est une technique de combat qui manque beaucoup ici. Bref, le stage sera plus axé sur le sol, le travail contre la cage. »

Contrairement à certain à priori, le MMA plaira à la plupart des amateurs de sport de combat, notamment aux plus expérimentés souhaitant ouvrir leur champ d'horizon sportif. C'est une discipline très ludique en entrainement, car variée (partie de combat de frappes debout ou à terre, pieds et poings, corps à corps,... ), et dans laquelle on découvre de nouvelles possibilités techniques au fur et à mesure des entrainements, même après des années d'entrainement. Le MMA est un sport individuel mais la préparation d'un combat est un travail d'équipe.

Le Mixed martial arts (MMA, ou Arts martiaux mixtes en français) va-t-il sortir de l'ombre au Togo? La question se pose au moment où le jeune Bounjdou Baba Nadjombe est en pleine lumière après son combat gagné il y a quelques semaines dans le WSC (Worrior Sport Championship) au Ghana. De son coté, Henry Jallah, directeur du centre de sport Pitbull Gym et promoteur de l'évènement « Lomé Fight Night », ne ménage aucun effort pour vulgariser le Mixed martial arts et les sports de combat au Togo.