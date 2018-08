Congo-Brazzaville: Coopération - Le ministre nigérian des Sports attendu à Brazzaville

L'artiste musicien va livrer un show ce 18 août au stade Alphonse-Massamba-Débat, pour le plus grand… Plus »

« Le sport est très important dans la vie d'un homme parce qu'il permet de faire ressurgir des talents et permet également le développement de l'homme. Nous avons des jeunes au Nigeria qui sont devenus des grands entraîneurs. Ils entraînent les équipes nationales du Togo, de la Tanzanie et d'autres pays », a-t-elle expliqué. Et d'ajouter : « Il est mieux d'encourager le développement dans le domaine des sports parce que cela peut élever un pays. »

La diplomate nigériane et le ministre congolais des Sports ont échangé sur le développement du sport dans leurs pays respectifs, en s'appuyant notamment sur la formation et d'autres facilités à mettre au crédit de cette coopération sportive.

