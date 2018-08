Ile Maurice: Un voleur sévit à l'hôpital Dr. A.G. Jeetoo

La troisième victime est un homme de 31 ans. Elle s'est fait lui volé de son sac à main de couleur beige contenant sa carte d'identité nationale, une carte bancaire, sa fiche de paie et la somme de Rs 5 000 en coupures de Rs 1000, dans un portefeuille la somme de Rs 500 en différentes coupures et pièces de monnaie, une plaque avec son nom et un trousseau de clés de son casier qui étaient posés sur une table la salle 3-5. Le tout est estimé à Rs 6 000.

La première déposition a été faite par une femme de 54 ans. Elle a fait état du vol de son sac à main de couleur noire contenant son portefeuille dans lequel il y avait sa carte d'identité nationale, sa carte bancaire, des devises étrangères, une coupure de Rs 2 000 et la somme de Rs 30 en différentes pièces de monnaie et un trousseau de clés qui était posé sur une table dans un entrepôt en salle 3-5. Le butin emporté est estimé à Rs 2200.

Panique en salle 3-5 de l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, Port-Louis jeudi après-midi. Cela après que trois préposés (attendant affectés dans cette salle ont été victimes des vols presque en même temps. Ils ont été dépouillés de Rs 6 000, Rs 2200 et Rs 2500 respectivement. C'est entre 15 heures 20 et 15 heures 55 que ces vols ont été commis. Les trois victimes ont effectué une déposition au poste de police de l'hôpital. La Criminal Investigation Division (CID) de la Metropolitan Police de la division sud a initié une enquête.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.