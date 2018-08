Togo: L'AV2M crée l'évènement à travers un Tournoi de football et une campagne de sensibilisation sur le VIH / SIDA

Les vacances, un moment rêvé pour faire vivre l'ambiance foot à Lomé et dans tous les recoins du Togo. Et ce n'est pas l'AV2M (Action des volontaires pour un Monde Meilleur) qui démentirait.

Dans sa dynamique d'apporter un plus aux jeunes du quartier Adidogomé Wonyomé, banlieue à l'ouest de Lomé, cette association qui intervient dans le domaine de la santé, de l'éducation civique et citoyenne, de l'environnement, et du tourisme, avec pour unique objectif de "contribuer au bien-être des populations dans une approche de développement durable et participatif", réunit autour du ballon rond, des équipes de jeunes à compter de ce 18 Août jusqu'au 09 Septembre 2018 sur le terrain de football de l'EPP Wonyomé. Ce fut à travers la 1ère édition du Tournoi petits poteaux "Foot et Changement de comportements".

Des informations données par l'organisation, il est question non seulement de football mais aussi de faire des tests de dépistage au VIH/Sida, distiller des messages civiques et citoyennes et de protection de l'environnement au sein du public qui viendrait suivre les différentes rencontres de cette compétition.

En match d'ouverture de ce tournoi de football ce Samedi, Matchaka FC a pris le meilleur sur La Team FC, 2-0. La seconde rencontre de la journée oppose Unity à Mosaïque FC.

Président de l'AV2M, Aboudoulaye Arafat, s'est rèjoui de ce que les efforts menés depuis plusieurs semaines déjà par lui et ses collègues connait une concrétisation par l'ouverture de cette compétition des jeunes. Il a souhaité que tout soit mis en oeuvre pour un heureux aboutissement de leur initiative au soir du 09 Septembre 2018. "Que l'image de notre collaboration en sorte renforcée" a-t-il lancé. Pour finir, il a appelé les populations de Wonyomé et de ses environs à la solidarité et à la fraternité. Abdoulaye Arafat a aussi appelé les 16 équipes engagées à faire montre de fair-play.

Pour rappel, le thème de cette première édition, "Des actions simples pour un monde meilleur".