Afrique: Décès de Kofi Annan/Alassane Ouattara - « L'Afrique et le monde ont perdu un chef de file de notre époque »

L'ancien secrétaire général des Nations unies et lauréat Prix nobel de la Paix est décédé à l'âge de 80 ans. Né le 8 avril 1938 à Kumasi au Ghana, Kofi Atta Annan fut le septième secrétaire général des Nations unies et le premier à sortir des rangs du personnel de l'organisation. Il a occupé cette fonction de 1997 à 2006. Le 10 décembre 2001, il reçoit le prix Nobel de la paix.

Suite au décès ce samedi 18 août 2018 de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'Onu et président des Elders une fondation créée par Nelson Mandela, la réaction du Président Ivoirien sur compte officel twitter : « J'ai appris avec une grande tristesse la mort de @KofiAnnan, lauréat du prix Nobel de la paix et ancien Secrétaire général de l'ONU. L'Afrique et le monde ont perdu un chef de file de notre époque, un artisan de la paix infatigable et un grand défenseur des valeurs humanistes. Mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »

