Cote d'Ivoire: Mort de Kofi Annan - "L'Afrique perd un infatigable artisan de la paix", déclare Alassane Ouattara

«J'ai appris avec une grande tristesse le décès de Kofi Annan, Prix Nobel de la Paix et ancien Secrétaire général des Nations unies. L'Afrique et le monde viennent de perdre un acteur majeur de notre temps, infatigable artisan de la paix et grand défenseur des valeurs humanistes».

C'est en ces termes qu'a réagi ce samedi 18 août 2018, le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, suite au décès de Kofi Annan, ancien Secrétaire général de l'Organisation des nations unies (Onu).

Tout comme plusieurs Chefs d'Etat, notamment le Président français Emmanuel Macron et l'actuel Secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres... , le Président ivoirien présente ses «sincères condoléances à sa famille et à ses proches» et surtout à l'épouse du défunt Nane Annan.

Kofi Annan était le 7è Secrétaire général de l'Onu de 1997 à 2006. Il a été celui qui a succédé à l'Égyptien Boutros Boutros Ghali. En 2001, il a reçu le Prix Nobel de la paix. Kofi Annan est né le 8 avril 1938 à Kumasi, au Ghana. Il décède à l'âge de 80 ans.