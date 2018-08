Ile Maurice: World Hindi Conference - Les drapeaux et posters font broncher

Les affiches annonçant la World Hindi Conference dépeignent Pravind Jugnauth et le Premier ministre indien, Narendra Modi, côte à côte. Ce dernier ne sera, cependant, pas présent à la conférence à Maurice. Sushma Swaraj représentera le gouvernement indien. «Il semble que le gouvernement mauricien soit en train d'exploiter la situation au maximum», analyse Arvin Boolell. Il estime qu'il faut faire preuve de plus de retenue et de proportionnalité, tout en respectant les relations privilégiées avec l'Inde.

Pravind Jugnauth essaierait-il de tirer un capital politique de la World Hindi Conference ? C'est la question que se pose plus d'un. Des posters annonçant la conférence, qui a lieu aujourd'hui en présence de la ministre indienne des Affaires étrangères, Sushma Swaraj, ainsi que les drapeaux indiens ornent nos rues et nos ronds-points. Ce, depuis bientôt une semaine. Mais cette pratique n'est pas habituelle, affirme une source aux Affaires étrangères. «On ne sort les drapeaux que lorsqu'un chef d'État est en visite officielle. Ou encore quand il y a une réunion ministérielle.»

