Burkina Faso: Enfants vivant dans la rue - Après le retrait, place à l'insertion sociale

Débutées dans la nuit du vendredi 10 aout 2018, les opérations de retrait des enfants en situation de rue ont permis de recueillir 428 jeunes garçons sur le site de somgandé. Ces enfants, âgés de 6 à 18 ans accueillis dans ce site retourneront dans leurs familles à l'issue d'un enregistrement adéquat. Sur les 428 enfants retirés de la rue, 46 d'entre eux ont pu retourner dans leur famille soit un taux de près de 11%. Les retournés sont suivis par une équipe du ministère en charge de la famille et de la solidarité nationale.

Ceux qui ne pourront pas retourner en famille resteront au centre jusqu'en octobre 2018. De là, ils pourront intégrer les internats éducatifs comme le centre d'éducation et de formation professionnelle de Gampéla (CEFP), le CEFP de Fada, la Maison de l'Enfance André Dupont de Orodara (MEADO). Les enfants de Ouagadougou feront l'objet d'un suivi familial et d'une inscription à l'agence nationale pour l'emploi, chez les maitres artisans et à l'école.

« J'ai beaucoup d'émotions à la vue de ces enfants qui sont ici en grand nombre et qui hier encore étaient dans nos rues, dans les villes de Ouagadougou, sans parents, sans logis, sans de quoi se nourrir. Dans le programme du président Roch Marc Christian Kabore, nous avons mis l'accent sur la formation du capital humain, personne au Burkina Faso ne doit être laissé pour compte. A l'intérieur de ce centre, je vois qu'il y a de la solidarité car les enfants qui sont ici ont connu des expériences douloureuses et traumatisantes très souvent à cause des circonstances qui les ont amenés dans la rue. Cette initiative que le gouvernement a eu à prendre et que le ministre de la femme porte est une initiative louable. Je la félicite ainsi que tous ses collaborateurs qui travaillent 24h/24 » a fait savoir le chef du gouvernement.

Il a lancé un appel à toutes les familles en leur demandant de faire un effort pour éviter d'abandonner les enfants dans la rue.

Selon les explications du directeur du centre, Issaka Ganame, les enfants recueillis apprennent plusieurs métiers. C'est après cela, qu'ils seront ramenés dans leurs familles respectives pour une réinsertion. « Les ateliers que nous faisons permet d'occuper utilement les enfants et de détecter des talents pour une future orientation professionnelle puisqu'il y a la menuiserie, la soudure, la vannerie moderne. Après les six mois, si le problème de l'enfant est résolu nous l'accompagnons pour sa réinsertion dans sa famille. Dans le cas contraire, il y a d'autres centres d'éducation spécialisés pour accueillir les enfants» a indiqué le responsable du centre.

En rappel, c'est le 28 mai dernier, que le gouvernement burkinabè a décidé de lancer cette opération de retrait des enfants et femmes en situation de rue.