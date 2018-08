Algérie: Le Musée Central de l'Armée commémore la Journée nationale du Moudjahid

Alger — Le Musée Central de l'Armée a commémoré samedi la Journée nationale du Moudjahid qui coïncide avec le double anniversaire de l'offensive du Nord- Constantinois le 20 août 1955 et du congrès de la Soummam 20 août 1956, en organisant une série d'activités, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

À cette occasion le film documentaire intitulé "Double anniversaire de l'offensive du Nord Constantinois et du congrès de la Soummam", a été projeté en présence d'un nombre de Moudjahidine et de représentants de la société civile. En plus de cette projection, le programme de la célébration a été marqué également par l'organisation de deux conférences historiques au niveau de la salle du cinéma au profit du public, ainsi que l'organisation d'une exposition photographiques historiques et la distribution de dépliants et de photos des batailles et des héros de la glorieuse révolution de Libération.

Cette activité vient en exécution de la décision du Haut Commandement de l'Armée nationale Populaire (ANP) relative à la valorisation de l'histoire nationale et à l'importance de son enseignement aux jeunes générations, et en exécution du plan de communication pour l'année 2017-2018, souligne la même source. L'exposition organisée au niveau du Musée Central de l'Armée se poursuivra durant une semaine, indique le MDN.