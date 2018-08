Algérie: Benghabrit inspecte des classes supplémentaires dans des établissements éducatifs à Douera et Draria

Par ailleurs, la ministre a plaidé pour une gestion exemplaire des établissements éducatifs, à travers l'exploitation des moyens matériels et humains disponibles notamment la formation de la ressource humaine, appelant à la nécessité d'ouvrir "un dialogue permanent" avec les représentants du secteur de l'Education au niveau local et des collectivités locales, afin d'examiner les solutions idoines à même d'assurer de meilleures conditions de scolarisation aux élèves.

À ce titre, Mme Benghabrit a estimé nécessaire d'assurer des conditions de scolarisation adéquates aux élèves, soulignant, en outre, la nécessité de respecter la capacité d'accueil des classes. A l'école primaire Omar Achour (Douera), la ministre a mis l'accent sur la nécessité de parachever les travaux de réalisation de classes supplémentaires, avant la prochaine rentrée scolaire et d'exploiter les espaces verts dont dispose l'école, appelant les responsables locaux à assumer pleinement leurs responsabilités en matière d'aménagement et de nettoyage des écoles primaires.

