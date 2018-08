Ile Maurice: Infrastructures - La nicolière voit plus grand

Le pont sur La Nicolière porte le nom de Paul Le Juge de Segrais. Selon Yvan Martial, il s'agit d'un ingénieur né à Mon-Goût, le 18 mai 1868. Élève du collège Royal de Curepipe, il est lauréat de la bourse d'Angleterre en 1887. Après sa formation d'ingénieur en ponts et chaussées, il rentre à Maurice en 1890. Il est nommé arpenteur du gouvernement. En 1896, il devient l'ingénieur, architecte et arpenteur général. En 1904, le voilà directeur des Travaux publics. Il s'attelle à transformer les ponts en ponts en béton armé. On lui doit le pont Carbonel, à Curepipe, ainsi que le pont Cavendish à Mahébourg. «Il a fait les plans du collège royal de Curepipe, qui est inauguré en 1914», précise Yvan Martial. Durant sa carrière, il a aussi effectué des travaux topographiques à La Nicolière.

