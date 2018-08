Afrique du Nord: Sahara Occidental - Création d'un groupe d'études à l'Assemblée nationale française

« Le rôle de ce groupe est de rappeler l'impératif pour le gouvernement français de respecter les décisions onusiennes, outre la participation à la préparation de rencontres et de conférences avec des députés et membres du sénat français ainsi que d'autres pays, comme fut le cas pour la conférence sur l'autodétermination organisée dernièrement par le réseau international des parlementaires au siège de l'Assemblée nationale à Paris. »

Le député français, Jean Paul Lecoq a déclaré que "cette démarche traduit l'intérêt soutenu accordé à la cause sahraouie, qui doit être inscrite parmi les principales questions de la politique française", outre "la situation des droits de l'Homme, les ressources naturelles et les prisonniers politiques sahraouis dans les geôles marocaines".

Citant le site officiel de l'Assemblée nationale française, l'Agence de presse sahraouie (SPS) a indiqué, samedi, que "le groupe est présidé par l'ami du peuple sahraoui, député du parti communiste et membre du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR), Jean Paul Lecoq, ce qui traduit l'extrême préoccupation des députés français par l'avenir de ce conflit notamment en raison du rôle négatif des gouvernements français successifs et leur responsabilité historique et morale dans la persistance des souffrances du peuple sahraoui et le gel de l'édification du Grand Maghreb, empêchant ainsi l'instauration de la paix dans la région".

