Afrique: Classement-FIFA - La RDC monte à la 37e position

La RDC a conservé sa troisième place en Afrique et monte d'une case dans le monde, se retrouvant à la 37e place dans le monde en ce mois d'août, une posture enviable à quelques jours du match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019 contre le Liberia.

La République démocratique du Congo (RDC) a gagné une place au classement Fifa d'août, passant de la 38e à la 37e position, selon la dernière actualisation du classement opérée le 16 août, au siège de l'instance mondiale du ballon rond à Zurich, en Suisse. Elle conserve sa troisième place en Afrique, derrière la Tunisie et le Sénégal, tous les deux, ex aequo à la 24e position. La France, championne du monde pour la deuxième fois après la victoire finale en Russie, est première, devant la Belgique et le Brésil.

La Fifa, apprend-on, a modifié le mode de calcul des points qui était fondé sur la moyenne des points obtenus sur une période de temps donné. Après une longue analyse, le conseil de la Fifa a approuvé l'ajout ou le retrait des points à l'issue de chaque match en référence au résultat. Ainsi, par exemple, les équipes inactives conservent la totalité de leurs points et leurs anciens matchs ne sont plus dévalorisés. L'on peut perdre des matchs lorsqu'on est battu ou fait match nul dans une opposition plus faible, même si les matchs à élimination directe des compétitions majeurs, telle la Coupe du monde, font exception.

Le prochain classement est prévu pour le 20 septembre alors que les Léopards de la RDC joueront le 9 septembre à Monrovia, contre les Lones Stars du Liberia en deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations dont la phase finale est prévue au Cameroun en 2019. Cette rencontre entrera à coup sûr dans le calcul des points pour le classement Fifa du mois de septembre.