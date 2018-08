Algérie: Contrebande - Arrestation de 6 orpailleurs à Bordj Badji Mokhtar

Alger — Six (06) orpailleurs ont été arrêtés vendredi à Bordj Badji Mokhtar par un détachement de l'Armée nationale Populaire (ANP), indique samedi un communiqué du Ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a arrêté, le 17 août 2018, à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), six (06) orpailleurs et saisi (26) groupes électrogènes, (23) marteaux piqueurs et (03) moyens de communication", précise la même source. Un autre détachement de l'ANP "a saisi (06) tonnes de denrées alimentaires et (400) litres d'huile de table à In Guezzam (6e Région militaire)", souligne le communiqué.

Par ailleurs, un détachement combiné de l'ANP "a appréhendé, à Constantine (5e Région militaire), un individu en possession de cinq (05) drones, tandis que (06) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Laghouat et In Guezzam", conclut le MDN.