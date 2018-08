Algérie: Coupe de la Confédération africaine (5e J/ Gr. D) - L'USMA pour s'approcher des quarts

Le club de la capitale, qui reste sur une victoire nette et sans bavure mardi dernier à domicile face au DRB Tadjenanet (3-1) dans le cadre de la 1re journée de la Ligue 1, a des atouts à faire valoir pour réussir le test tanzanien face à une équipe déjà éliminée et qui ferme la marche du groupe avec un point seulement. "Nous sommes déterminés à gagner ce dimanche. Comme nous devons aussi remporter le dernier match de la phase de poules. Nous voulons ces deux victoires pour sauver l'honneur du football tanzanien", a lancé le manager général des Young Africans, Hafidh Saleh.

"Nous voulons aller loin dans cette Coupe de la CAF et dans toutes les autres compétitions où l'équipe est engagée. Nous allons faire de notre mieux pour gagner à Dar Es-Salaam et faire du même coup un pas supplémentaire vers la prochaine étape de l'épreuve. Nous devons évoluer avec les moyens techniques et tactiques dont nous disposons", a affirmé l'entraîneur français des Rouge et Noir, Thierry Froger. Ce dernier faisait référence à l'effectif de l'USMA qui sera privé des services de pas moins de quatre joueurs suspendus par la CAF. Il s'agit de Mohamed Benkhemassa (3 matchs), Smaïl Mansouri, Mohamed Benyahia et Rafik Bouderbal (2 matchs), à la suite de la bagarre qui a éclaté juste après le coup de sifflet final de la rencontre contre Rayon Sports le 29 juillet dernier à Blida.

