Concluant que Moïse Katumbi n'est pas condamné par un jugement irrévocable et n'est pas un fugitif, ce collectif a fait savoir qu'aucun Etat épris de justice ne pourra exécuter le mandat d'arrêt international vanté par le gouvernement congolais. La défense de Katumbi se dit étonnée, en plus, que la RDC, qui a du mal à respecter ses engagements internationaux, demande à la communauté internationale de se rendre complice de la violation par elle des droits et libertés d'un de ses ressortissants, en sollicitant l'aide des pays étrangers pour procéder à l'arrestation de Moïse Katumbi sur la base d'une décision frappée d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation.

Parlant du mandat d'arrêt international qui serait lancé contre Moïse Katumbi, ses avocats ont relevé qu'en vertu de l'article 94 du code de procédure pénale, un jugement frappé d'opposition est sursis à l'exécution pendant le délai d'opposition et, en cas d'opposition, jusqu'à décision sur ce recours. Ici, ces juristes ont précisé que le jugement du Tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondi dont fait référence le ministre de la Justice pour justifier cette nouvelle action contre leur client a été frappé d'opposition sous RPO 7685 et serait donc sursis d'exécution.

Le collectif des avocats de Moïse Katumbi Chapwe a animé, le 18 août à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, une conférence de presse. Au cours de celle-ci, il a réfuté tous les griefs portés contre l'ex-gouverneur et candidat déclaré à la présidentielle. Rendant publique la déclaration de ce collectif, le bâtonnier Mukendi wa Mulumba a indiqué qu'en passant par la presse pour réagir à ces allégations, ils ont voulu faire usage des mêmes armes que la majorité et le gouvernement.

