Afrique de l'Ouest: Le Ghanéen Éric Obeng SAAH, nouveau Administrateur Directeur Général de UBA Sénégal

Le nouveau patron d'UBA Sénégal est un banquier pur et dur, rigoureux et performer, pour avoir travaillé à Shelter Afrique, Groupe Banque Atlantique avant son acquisition par la major marocaine BCP, Orabank Bénin et Orabank Sénégal. Il a laissé derrière lui des filiales rentables après les avoir reliftées.

Alors que même bon nombre de hauts cadres de la direction générale de la banque n'étaient pas au courant. Le Ghanéen Éric Obeng SAAH, qui a effectué deux ans et huit mois à la tête de la succursale Orabank Sénégal, entité d'Orabank Côte d'Ivoire et dont le conseil d'administration relève du (Groupe Orabank Côte d'Ivoire), ne s'est pas éloigné de la place bancaire dakaroise, en jetant l'éponge.

