Afrique: Moussa Faki Mahamat présente les condoléances de l'Union africaine à l'ancien Secrétaire général des Nations unies, M. Kofi ANNAN

Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appris avec tristesse le décès de Kofi Annan, ancien Secrétaire général des Nations unies. Il présente les condoléances de l'Union africaine à l'ancien Secrétaire général des Nations unies, M. Kofi ANNAN et les siennes propres à la famille de M. Annan, au peuple et au Gouvernement du Ghana, ainsi qu'à ses collègues du système des Nations unies.

Le Président de la Commission relève que Kofi Annan, en sa qualité de Secrétaire général et, par la suite, dans le cadre de sa Fondation et du groupe des Aînés (The Elders), a grandement contribué à la recherche d'une paix et d'un développement durables dans le monde. Il a été l'un des pionniers de certaines des politiques les plus novatrices des Nations unies, notamment les Objectifs du Millénaire pour le Développement et la Responsabilité de protéger. Il a défendu sans relâche les valeurs de paix, de respect des droits de l'homme, de tolérance et de solidarité entre toutes les nations et tous les peuples.

Soutien du partenariat entre l'UA et les Nations unies

Le Président de la Commission relève, en outre, que Kofi Annan a activement soutenu le partenariat entre l'Union africaine et les Nations unies. Il a promu le Programme de renforcement des capacités pour l'Union africaine, avec le Président de la Commission de l'Union africaine de l'époque, Alpha Oumar Konaré, l'Opération hybride au Darfour - un modèle unique de coopération en matière de maintien de la paix entre l'Union africaine et les Nations unies - et bien d'autres initiatives clés.

Immense contribution à la promotion de la paix et du développement

Le Président de la Commission rend hommage à Kofi Annan pour son immense contribution à la promotion de la paix et du développement. Son dévouement à l'humanité, ses talents de diplomate et son humilité seront à jamais un exemple éclatant de ce que devrait être le leadership.

Alors que le continent poursuit résolument sa marche vers « l'Afrique que nous voulons », Kofi Annan restera une source d'inspiration et d'encouragement. Grâce à ses nombreuses réalisations, il a été une source de fierté pour l'Afrique.

Que son âme repose en paix!

Président de la Commission de l'Union africaine