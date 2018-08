Sénégal: Une pirogue de migrants échoue dans le centre-ville de Dakar

Le membre de l'ONG Otro Africa pointe également les raisons qui poussent ces jeunes à prendre la mer et à mettre leur vie en danger. « Sur le plan local, il n'y a pas d'alternative par rapport à l'immigration. Il n'y a pas d'emploi, les jeunes souffrent, n'ont pas d'occupation et ils n'ont pas d'autre alternative que sortir. »

« Depuis deux mois, nous avons alerté les autorités, pour leur dire que les pirogues continuent de sortir. Les jeunes n'ont pas cessé de prendre la mer. Ils ont probablement arrêté un moment, mais cela fait un moment également qu'ils ont repris et je pense même qu'ils ont repris de plus belle. Puisqu'aujourd'hui, ils contrôlent mieux le système maritime que nos propres autorités. Ils savent parfaitement quand et comment sortir. Ils ont un système huilé, meilleur que notre propre système. »

Sur la plage il ne reste que l'immense pirogue, vide. Seul signe de présence humaine, des déchets dans le fond de l'embarcation. Un peu plus loin sont entreposés des bidons d'essence et des sacs riz, les vivres des migrants pour rejoindre l'Europe. Des riverains aident la police à hisser la marchandise en haut de la falaise.

