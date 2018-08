Ile Maurice: Deux personnes tuées - Des travaux d'intérêt général à l'automobiliste

Elle montre les crocs. Elle est la seule qui soit autorisée à capturer des chiens et chats errants,… Plus »

«Je me suis tout de suite arrêté afin d'aider le motocycliste qui était allongé sur l'asphalte. La police et les pompiers sont ensuite arrivés. J'ai appris par la suite que les deux victimes sont décédées.»

Mahmad Salim Mooradun a alors été arrêté, avant d'être libéré. Il a payé une caution de Rs 15 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 30 000. Lors de l'enquête, l'automobiliste a expliqué aux policiers qu'il se dirigeait vers Vacoas lorsque quelque chose a heurté sa voiture. De préciser que «c'est à ce moment-là que j'ai perdu le contrôle de ma voiture et j'ai percuté le motocycliste.»

Le rapport de la police avait indiqué que la route était glissante à cause de la pluie ce jour-là. Le rapport d'autopsie avait révélé que la cause du décès du motocycliste est due à un choc causé par de multiples blessures. Son épouse, qui était la passagère, est, elle, décédée suivant des blessures crânio-cérébrales.

