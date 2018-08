Sénégal: Youssou NDOUR bénit les futurs projets de ses deux anciens collaborateurs, Alassane Samba DIOP et Mamadou Ibra KANE

Ce dernier, après avoir accepté leurs démissions, les a remerciés pour leur engagement et leur loyauté d'avoir hissé l'entreprise au faîte de sa notoriété. Notre source de préciser que Youssou NDOUR leur a souhaité pleins succès dans leurs futurs projets professionnels. << Vous resterez pour moi des jeunes frères et je bénis vos futures entreprises dira-t-il. Sans aucune rancune et dans la grandeur de You, l'idylle s'arrête là. L'employeur et ses deux employés se sont quittés en gentleman. Le destin suit l'homme comme son ombre..

